Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Концепт электрического летающего автомобиля Doroni / © Doroni Aerospace Представители Doroni назвали ее первой компанией в США, которая провела испытания пилотируемых полетов на двухместном летающем электромобиле.
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