Делегация Московской области продолжает принимать участие в ВФМ-2024

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Молодые ребята из Подмосковья активно участвуют во Всемирном фестивале молодежи, который в настоящее время проходит на федеральной территории Сириус в рамках национального проекта «Образование».
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