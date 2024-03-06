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ФедералПресс

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Делегация Московской области продолжает принимать участие в ВФМ-2024

Делегация Московской области продолжает принимать участие в ВФМ-2024

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Молодые ребята из Подмосковья активно участвуют во Всемирном фестивале молодежи, который в настоящее время проходит на федеральной территории Сириус в рамках национального проекта «Образование».

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