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Терапевт объяснила, сколько воды нужно пить в жару и как защититься от перегрева

Терапевт объяснила, сколько воды нужно пить в жару и как защититься от перегрева

Врач рекомендует отказаться от сладких и алкогольных напитков, поскольку они способствуют потере жидкости В жаркую погоду взрослым рекомендуется выпивать около 1,5–2 литров воды в сутки, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы.

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