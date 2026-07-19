Терапевт объяснила, сколько воды нужно пить в жару и как защититься от перегрева

Врач рекомендует отказаться от сладких и алкогольных напитков, поскольку они способствуют потере жидкости В жаркую погоду взрослым рекомендуется выпивать около 1,5–2 литров воды в сутки, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы.