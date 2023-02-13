Игроков «Монако» удивили перепалки в «ПСЖ» во время игры. Неймар резко критиковал Витинью и Экитика

Неймар был недоволен действиями партнеров по «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монако» (1:3). Как пишет L’Équipe, в этой игре Неймар резко высказывал недовольство и разочарование действиями полузащитника Витиньи и нападающего Юго Экитика.