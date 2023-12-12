Как в СССР регулировали безопасность на железных дорогах одним любопытным прибором

В эпоху СССР было множество предметов и устройств, которые сейчас нам могут показаться необычными или даже странными! Одно из таких изобретений — уникальное устройство, которое обеспечивало безопасность на железнодорожных путях в СССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)