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Как в СССР регулировали безопасность на железных дорогах одним любопытным прибором

Как в СССР регулировали безопасность на железных дорогах одним любопытным прибором

В эпоху СССР было множество предметов и устройств, которые сейчас нам могут показаться необычными или даже странными! Одно из таких изобретений — уникальное устройство, которое обеспечивало безопасность на железнодорожных путях в СССР.

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