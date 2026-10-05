Школьники из Савёловского побывали в Музее военной формы

Ученики пятых-седьмых классов школы № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова в воскресенье в Москве посетили авторские интерактивные экскурсии в музее истории военной формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СО Возле дома на Пол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым