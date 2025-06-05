«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле» Кабул. 28.12.1979. Десантники 3-го парашютно-десантного батальона «Полтинника».
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«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле» Кабул. 28.12.1979. Десантники 3-го парашютно-десантного батальона «Полтинника».
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