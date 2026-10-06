🚌 51 новый автобус на газомоторном топливе получит Крым в этом году Глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что из них 26 единиц поступят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», ещё 25 — в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.