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test mazurok

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🚌 51 новый автобус на газомоторном топливе получит Крым в этом году Глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что из них 26 единиц поступят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», ещё 25 — в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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