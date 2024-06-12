Определился соперник #Бузулук 10 июня состоялась жеребьевка Кубка Волгоградской области по футболу. ⚽️⚽️⚽️ Нижняя сетка.
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Определился соперник #Бузулук 10 июня состоялась жеребьевка Кубка Волгоградской области по футболу. ⚽️⚽️⚽️ Нижняя сетка.