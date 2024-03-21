В Киеве прогремели три серии взрывов за 20 минут

Пора нормальному народу валить из этих городов, а нацики пусть останутся, им зелебобик второй после бандеры!

ЛБ

Людмила Боченкова

здорово но мало !на Донбассе это происходит уже 10 лет и круглосуточно! пусть Киев почувствует на себе как эти люди живут все эти годы!