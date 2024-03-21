В Киеве в течение 20 минут раздались три серии мощных взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
В Киеве прогремели три серии взрывов за 20 минут
Комментарии
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Misha Glusch
и так каждый час
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16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пора нормальному народу валить из этих городов, а нацики пусть останутся, им зелебобик второй после бандеры!
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
здорово но мало !на Донбассе это происходит уже 10 лет и круглосуточно! пусть Киев почувствует на себе как эти люди живут все эти годы!
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12 час.
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