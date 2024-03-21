В Киеве прогремели три серии взрывов за 20 минут

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Misha Glusch
и так каждый час
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16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пора нормальному народу валить из этих городов,  а нацики пусть останутся,  им зелебобик второй после бандеры!
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
здорово  но мало !на Донбассе это происходит уже 10 лет и круглосуточно! пусть Киев почувствует на себе как эти люди живут все эти годы!
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12 час.

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