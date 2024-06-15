Концерт у моря Night in Paris

Мелодии родом из Парижа, превосходные исполнители, атмосфера концерта под открытым небом с видами на вечерние волны… Таков изысканный рецепт романтического вечера, который состоится в пространстве «Севкабель Порт».
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