Кинолог рассказал орловцам о правильном воспитании собаки

Как говорилось в одной известной книге: «Мы в ответе за тех, кого приручили», но как приручить правильно и не создать лишних проблем? В этой заметке на основании беседы с опытным кинологом рассказываем все, что нужно знать, если вы решили завести себе собаку.
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