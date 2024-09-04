Рыночная стоимость Google, Nvidia, Tesla и других техногигантов сильно снизилась на фоне роста расходов на AI

Рыночная стоимость ведущих технологических компаний снизилась в августе из-за опасений роста затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта и вероятности рецессии, которая может особенно сильно ударить по акциям этих компаний во время коррекции рынка.
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