Стало известно, что музыкальный критик сказал незадолго до смерти об эпохе 90-х. предоставлено Пресс-службой16 октября выходит заключительная восьмая серия документального проекта «Вирус попсы» на платформе СМОТРИМ, при поддержке ИРИ.
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