Баландин о вылете «Металлурга»: «Это полностью вина Разина. Есть такое правило: выигрывает команда, проигрывает тренер. Как настоящий мужик он должен признать это и двигаться дальше»

Клуб из Магнитогорска покинул Кубок Гагарина по итогам серии с «Авангардом» (2-4). «Глубоко жаль, что «Автомобилист» проиграл и вылетел из плей-офф так рано, потому что я сам выступал за эту команду в свое время.