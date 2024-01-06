03.01.2023 года в учреждении ´ДЮСШ №1 г.Бобруйска´ состоялось отчётно-выборное профсоюзное собрание.На собрании присутствовало 28 человек и приглашенные гости: председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Балакер Л.
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