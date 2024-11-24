Россияне скоро «зашьют» карман на Кураховском направлении – украинская сторона

Юрий Ильинов Крупные калибры и нужные качества За сутки до постановления МУС известный американский журналист-расследователь С. Херш публикует материал о том, что израильское руководство твердо намерено в ближайшее время начать операцию по полноценной аннексии палестинских поселений Западного берега. Если бы не нынешний международный контекст с окном возможностей для «безумного землемера», то тему аннексии палестинских территорий можно было бы даже не обсуждать. Еще недавно ее очередной раз поднимал одиозный Б. Смотрич, который говорит обычно то, о чем старшие товарищи предпочитают обсуждать негромко и в кулуарах. Однако С. Херш имеет в виду именно общую позицию кабинета Б. Нетаньяху. С. Херш известен не столько своими «инсайдами» и «срывом покровов». Его функция — в нужное время бросить камень-тему в информационный водоем. Авторитет С. Херша сразу запускает от такого броска хорошие круги по воде, поскольку он не какой-нибудь банальный провокатор, а элемент большой игры. Его информация говорит: «Тот, кому надо, владеет более глубокой фактурой, чем описано в материале». После такого сигнала игра начинает корректироваться. Такие сигналы можно рассмотреть много где в информационном поле, просто С.Херш — это величина значимая, крупный калибр. Такие калибры бьют нечасто. Например, перед выборами в США за две недели кто-то слил Ирану детальный план израильской атаки, которая была неприемлема для Белого дома. Этим «кто-то» оказался сам министр обороны Израиля Й. Галант. Б. Нетаньяху, как только убедился в победе Д. Трампа, тут же отправил его «на дальние выпасы», т. е. в отставку. Й. Галант — это не чей-то «агент», он убежденный ястреб-сионист, но из тех, кто хотя бы пытается видеть берега. Тем не менее даже откровенный ястреб сегодня слишком рационален для времени «безумного землемера». Над этим стоит задуматься, если компетенции самого Й. Галанта сегодня недостаточно, чтобы получить лицензию на политическое межевание. Да еще у Б. Нетаньяху, который опытен настолько, насколько это вообще возможно в нынешние времена. Это к тому, какие шаги возможны в большой игре в эти месяцы и какие качества шагающих сегодня наиболее востребованы. Тот, кто недооценит «клиническую решимость» таких землемеров идти до крайней точки обострения, рискует своими активами и возможностью стартовать с сильных позиций в следующем году. США вынуждены пробовать вернуться к активной позиции Не прошло и пары дней с момента избрания Д. Трампа, как по инициатору запроса ордера на арест израильских политиков — главному прокурору МУС К. Хану, запустили официальное расследование якобы его сексуальных домогательств к сотруднице его офиса. История классическая. Но и К. Хан не прост — клановый английский «дипстейт», только не из самой глубины, а верхнего глубинного слоя. Ответом как раз и стал уже реальный ордер на арест, поскольку тут мы видим ответ не только от элит, которые стоят за К. Ханом, но и в целом того, что можно назвать западной либеральной частью политики — ответ-то по сути именно команде Д. Трампа, к которой (в случае выигрыша) и будет апеллировать Б. Нетаньяху. Отметим тут и сексуальный скандал с кандидатом Д. Трампа на пост Генерального прокурора США — М. Гетц в итоге взял самоотвод. Теперь «сливают» якобы планы Израиля на аннексию Западного Берега. И тут вспомним, что сразу после победы Д. Трампа из Катара идут сигналы о том, что офис ХАМАС надо сворачивать. Но проходит полторы недели, и офис уже никто не сворачивает («не так поняли»), а ХАМАС не против, что Египет и Катар договорились о создании сил по контролю над сектором Газа — палестинской администрацией. А что случилось? Проигравшая команда «синих» — Дж. Байден, К. Харрис и «вся королевская рать» — оправились и ровно за эти же два месяца собираются во внешней политике присоединиться к гильдии безумных землемеров. Это очень важный фактор, потому что даже попытки поднять вожжи и перейти к подобию активной позиции уже весят на весах немало, учитывая влияние США.

Юрий Ильинов «Синие», быть может, и не стали под финал пытаться перейти из пассива в актив, если бы не чувствовали, что хаотизация может похоронить все их заделы прошлых лет. Китай взял паузу и окучивает пока Латинскую Америку, Индия в украинскую повестку так и не вошла, Б. Нетаньяху может просто разрушить концепцию мягкого развода Ирана и его торгово-финансовой сети и будущей спайки Индии и аравийских государств, а Украина теряет основу для переговорных позиций. Переговоры-то вести будет не Киев, но условия на земле делают для «синих» там, а не где-то еще. То, что США вписываются в команду безумных землемеров, означает для нас не самый позитивный вариант. Так мы имели дело с тремя такими игроками: Украина, Великобритания и ее прямые сателлиты и Израиль. Нынешняя позиция США снова цементирует всю «синюю» часть европейской политики. Вместе с Лондоном США будут давить по Украине и одновременно не будут давать Лондону провоцировать Израиль на аннексию или лобовое столкновение с Ираном, а также осаживать сам Израиль. Отсюда и разрешение на удары по нам, потому что такая эскалация снижает давление на Ближнем Востоке. А снижение давления позволяет сохранить наработанное. Отсюда и откат по теме сворачивания представительства ХАМАС в Дохе — там уловили откат уходящей администрации к активной позиции. У Б. Нетаньяху только и остается вариант Западного берега или снова провоцировать Иран, ведь в секторе Газа конечного результата нет, в Ливане идет кампания военная ради кампании. Только вот на Западном Берегу он рискует с точки зрения международной реакции увязнуть как бы не больше, чем в Ливане. Сложнее всего в этой истории придется России. Такое включение в игру США будет означать то, что за эти два месяца на нас будет сконцентрировано все возможное давление. Так, безумцев в отношении нас оставалось на два месяца только два с половиной игрока: Лондон, Киев и частично ЕС. А Израиль своими действиями снижал давление на нас. Теперь же снова добавились США, и ЕС опять полноценно включается в эскалацию на нашем фланге. Плюс обновляется состав Еврокомиссии, где градус поднимают прибалтийские комиссары. Формула на два месяца Надо учитывать, что хоть провоцируют на эскалацию на двух направлениях: и нас, и Иран, но общие условия у нас существенно хуже, чем у иранцев. Когда Иран грозит ракетным ударом, то это угроза конкретно Израилю и его населению, а значит, американские, европейские и собственно израильские политики обязаны к ней относиться серьезно. Когда речь идет о наших ударах по Украине, то для реальных заказчиков прямой угрозы нет. По большому счету, заказчикам вообще нет дела до ущерба, который понесет Украина и ее население, кроме как элемента медиа-кампании. А тут чем хуже, тем им лучше. Израильские политики обязаны думать о возможном ущербе Израилю и потерях его населения, политики Украины этим ущербом не интересуются в принципе. Позиция В. Зеленского по сути есть чистое и беспримесное инферно, это человек-могильщик, который ведет себя так, будто он в самом деле мстит населению Украины. За что и почему — для Запада не важно. Просто у него нет в принципе ограничителей по неприемлемому ущербу. Напугать В. Зеленского и его компанию даже реальным ядерным ударом не получится. Просто потому, что им вообще и принципиально нет дела до последствий, а у западных заказчиков сложилось стойкое убеждение, что угрозы для них отсутствуют. России до конца января надо сохранить ту динамику на поле боя, которая есть на юге Украины, подготовить условия для ликвидации курского вклинения и показать динамику ликвидации опять-таки к середине января, а также сохранить наработки от саммита БРИКС+ в Казани.