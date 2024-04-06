Поставщика бронежилетов для Минобороны арестовали за поставку некачественной продукции в зону СВО

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Гендиректора ООО «ГК Пикет» Андрея Есипова арестовали в Москве. Сообщается, что его обвиняют в поставке 20 тысяч бронежилетов для российских военных в зону СВО, которые не отвечали требованиям к продукции Минобороны.