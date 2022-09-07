Военное обозрение

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К спецоперации приспособлен лучше: новая модификация танка Т-62М

К спецоперации приспособлен лучше: новая модификация танка Т-62М

Не дают уйти на пенсию – весьма точная формулировка, характеризующая боевую службу Т-62М. Казалось бы, недавние боевые действия в Сирии стали последним пунктом в послужном списке этих танков, но началась специальная военная операция на Украине.

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