Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Несекретные материалыПолитикаОболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром ЛюбимовуИнгвар Коротков Мне подарили канал. Новый. Потому что уже под своими позывными Дзен меня не регистрирует.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ОрловаМог изменить, но не изменял, а по прежнему финансировал еврейских гомосксуальных реживысеров, типа Серебренникова, Богомолова и прочую шваль.vladimir vedenkinпоменяли "шило на мыло", только "мыло" с тухлятинкой...абрам вербинС начальников фиников-фашистов и полярником-диктатором он точно лохонулся.ЛСЛеонид СтронгинПо диссертации, насколько я помню, его обвиняют в плагиате. Не берусь судить о справедливости таких обвинений, но решать это можно только в рамках научного сообщества историков. Там совсем не одни "либерасты".Борис ВиленскийВся культура вместе с министрами закончилась в 1991 г.Natalia ZosimovaЗачем то ведь поставили Любимову. "Пустое место" это самое удачное ее определение.Ritchie BlackmoreНе только любимова профан, занимающий высокий пост. Там много пустых мест. "Грамотно" подобранные кадры.абрам вербинфальшивые министрыЛирина Полесская (Вяткина)Хуже Любимовой проблематично кого-то сыскать на должность министра культуры !Астон Мартинлиберализм в Русской культуре , тем более западный либерализм - это хуже чумыабрам вербинРазве сектанты из "300" - не фальшивы по своей сути? ВСЕ, кто что-то делает против людей, изначально фальшивы посвоей сути. Они - человекообразные существа,то есть не люди. А - "фальшивые люди".Астон Мартинкоменты удалили - значит все правдаабрам вербинЗаметили? Не первый раз сайтисты уничтожают мои материалы и комментарии к ним.Астон Мартинмой коммент тоже удаленабрам вербинЗаметил. :(АСАлександр СергеевНАКОНЕЦ-ТО поднят вопрос по МЕДИНСКОМУ, Одному из ПРЕДАННЫХ Министров России. Мы, ПАТРИОТЫ России ПРОСИМ ПУТИНА В.В. разобраться с поклёпом на МЕДИНСКОГО и решить ПОЛОЖИТЕЛЬНО в пользу МЕДИНСКОГО,Комментировать
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