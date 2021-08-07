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Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Ингвар Коротков Мне подарили канал. Новый. Потому что уже под своими позывными Дзен меня не регистрирует.

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Елена Орлова
Мог изменить, но не изменял, а по прежнему финансировал еврейских гомосксуальных реживысеров, типа Серебренникова, Богомолова и прочую шваль.
vladimir vedenkin
поменяли "шило на мыло", только "мыло" с тухлятинкой...
абрам вербин
С начальников фиников-фашистов и полярником-диктатором он точно лохонулся.
Леонид Стронгин
По диссертации, насколько я помню, его обвиняют в плагиате. Не берусь судить о справедливости таких обвинений, но решать это можно только в рамках научного сообщества историков. Там совсем не одни "либерасты".
Борис Виленский
Вся культура вместе с министрами закончилась в 1991 г.
Natalia Zosimova
Зачем то ведь поставили Любимову. "Пустое место" это самое удачное ее определение.
Ritchie Blackmore
Не только любимова профан, занимающий высокий пост. Там много пустых мест. "Грамотно" подобранные кадры.
абрам вербин
фальшивые министры
Лирина Полесская (Вяткина)
Хуже Любимовой проблематично кого-то сыскать на должность министра культуры !
Астон Мартин
либерализм в Русской культуре , тем более западный либерализм - это хуже чумы
абрам вербин
Разве сектанты из "300" - не фальшивы по своей сути? ВСЕ, кто что-то делает против людей, изначально фальшивы посвоей сути. Они - человекообразные существа,то есть не люди. А - "фальшивые люди".
Астон Мартин
коменты удалили - значит все правда
абрам вербин
Заметили? Не первый раз сайтисты уничтожают мои материалы и комментарии к ним.
Астон Мартин
мой коммент тоже удален
абрам вербин
Заметил. :(
Александр Сергеев
НАКОНЕЦ-ТО поднят вопрос по МЕДИНСКОМУ, Одному из ПРЕДАННЫХ Министров России. Мы, ПАТРИОТЫ России ПРОСИМ ПУТИНА В.В. разобраться с поклёпом на МЕДИНСКОГО и решить ПОЛОЖИТЕЛЬНО в пользу МЕДИНСКОГО,

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