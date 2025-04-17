Армия России начала применять новые мощные КАБы для ударов по ВСУ: что произошло в зоне СВО 17 апреля

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. Российские войска приблизились к Днепропетровской области, армия начала применять модернизированные авиабомбы для ударов по позициям ВСУ, истек срок действия энергетического моратория.
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