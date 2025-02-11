Беспокойство о поставках привела к росту цен на нефть Татьяна АрестоваРост цен на нефть продолжился на торгах 11 февраля после публикации отчёта, показавшего, что производство топливного сырья в России не дотянуло до установленной квоты.
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