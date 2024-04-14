Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

Объявлены имена актеров, получивших премию BAFTA Games Awards. Наджи Джетеру вручили награду за ключевой образ Майлза Моралеса в игре Marvel's Spider-Man 2, а Эндрю Уинкотта, подарившего свой голос Рафаилу в RPG Baldur's Gate 3, наградили за роль второго плана.
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