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Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

Актеры Наджи Джетер и Эндрю Уинкотт удостоены премии BAFTA Games Awards

Объявлены имена актеров, получивших премию BAFTA Games Awards. Наджи Джетеру вручили награду за ключевой образ Майлза Моралеса в игре Marvel's Spider-Man 2, а Эндрю Уинкотта, подарившего свой голос Рафаилу в RPG Baldur's Gate 3, наградили за роль второго плана.

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