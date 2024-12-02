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Истребители ВВС Израиля развернули иранский самолёт в воздушном пространстве Сирии

Истребители ВВС Израиля развернули иранский самолёт в воздушном пространстве Сирии

Израильские истребители в воздушном пространстве Сирии развернули иранский грузовой самолет, заставив его сменить курс.

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