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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Тимошинина: «Думаю, спортсменам из других стран легче прыгать без нас, потому что прыгуны из России практически всегда брали медали»

Российские прыгуны не выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже. «Отсутствие наших спортсменов сильно влияет на конкуренцию в нашем виде спорта.

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