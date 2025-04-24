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Лондонский провал – «шанс на мир», которого не было

Лондонский провал – «шанс на мир», которого не было

Полнейший провал лондонского саммита по урегулированию украинского кризиса и последовавшие после такового резко негативные реакции высокопоставленных представителей команды Дональда Трампа, заставили многих говорить о том, что Киев со своим дошедшим уже до иррационального уровня упрямством «упустил последний шанс на мир».

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