Полнейший провал лондонского саммита по урегулированию украинского кризиса и последовавшие после такового резко негативные реакции высокопоставленных представителей команды Дональда Трампа, заставили многих говорить о том, что Киев со своим дошедшим уже до иррационального уровня упрямством «упустил последний шанс на мир».