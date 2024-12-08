Ароматы для встречи Нового года

Как сделать парфюмерный подарок и угодить, даже если вы не очень хорошо знаете ароматные предпочтения человека?Ароматы, связанные с Новым Годом и Рождеством не ограничиваются стандартными «мандаринами и хвоёй», их спектр гораздо шире.