Ароматы для встречи Нового года

Как сделать парфюмерный подарок и угодить, даже если вы не очень хорошо знаете ароматные предпочтения человека?Ароматы, связанные с Новым Годом и Рождеством не ограничиваются стандартными «мандаринами и хвоёй», их спектр гораздо шире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии