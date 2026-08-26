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Царьград

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Военэксперт предсказал дату окончательного поражения Украины на фронте зимой 2026–2027

Военэксперт предсказал дату окончательного поражения Украины на фронте зимой 2026–2027

Военный эксперт Иванников назвал дату полного поражение ВСУ на поле боя.Зима 2026=2027 года ознаменует собой решающий этап в противостоянии для украинских вооружённых сил, полагает подполковник Олег Иванников.

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