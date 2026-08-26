Военный эксперт Иванников назвал дату полного поражение ВСУ на поле боя.Зима 2026=2027 года ознаменует собой решающий этап в противостоянии для украинских вооружённых сил, полагает подполковник Олег Иванников.
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