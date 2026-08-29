«Ювентус» договорился с Сарром и обсуждает с «Тоттенхэмом» аренду хавбека с правом выкупа

Пап Матар Сарр может перейти в « Ювентус ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , туринцы согласовали детали контракта с полузащитником « Тоттенхэма », и теперь все зависит от переговоров между клубами.
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