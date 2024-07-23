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Дорожное радио

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«Дорожное радио» участвует в онлайн-проекте Авиасалона МАКС

«Дорожное радио» участвует в онлайн-проекте Авиасалона МАКС

С 23 по 28 июля на сайте Авиасалона начнет работу eМАКС. Журналисты «Дорожного радио» выяснили, что это специальный онлайн-проект, в котором будут представлены более 70 ведущих компаний и организаций аэрокосмической и смежных отраслей.

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