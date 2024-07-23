«Дорожное радио» участвует в онлайн-проекте Авиасалона МАКС

С 23 по 28 июля на сайте Авиасалона начнет работу eМАКС. Журналисты «Дорожного радио» выяснили, что это специальный онлайн-проект, в котором будут представлены более 70 ведущих компаний и организаций аэрокосмической и смежных отраслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии