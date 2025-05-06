Цены на картофель взлетели до исторического рекорда. Теперь картошка стоит в среднем 85,4 рублей за 1 кг, это в три раза выше чем год назад.
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