Анжелика Крылова: «Некрасов приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску»

Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняла на турнире первое место с результатом 201,51 балла. «Выступление было стабильное, было тяжело кататься, потому что ранние соревнования – в 10 утра, думаю, это на всех отразилось.
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