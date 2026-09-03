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Регионы России

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Роскосмос опубликовал спутниковые снимки разрушительного наводнения в Непале

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки разрушительного наводнения в Непале

Наводнение произошло 26 августа на севере Непала, вызванное сходом лавины в районе границы с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи».

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