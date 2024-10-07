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Автоэксперт Шапарин: в Москве образовался дефицит машино-мест

Автоэксперт Шапарин: в Москве образовался дефицит машино-мест

Высокий спрос на машино-места в столице связан, в первую очередь, с их постоянной нехваткой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

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