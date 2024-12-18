Алиев заявил, что возможная война России и НАТО станет апокалипсисом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что если Россия и НАТО сойдутся в горячей войне, то мир ждет апокалипсис, об этом он заявил в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
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