Алиев заявил, что возможная война России и НАТО станет апокалипсисом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что если Россия и НАТО сойдутся в горячей войне, то мир ждет апокалипсис, об этом он заявил в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.