Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов победили на Спартакиаде в парном катании

Позднее в воскресенье состоится произвольная программа в женском одиночном катании. Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований в парном катании на Спартакиаде в Магнитогорске.
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