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Иванов про аренду в «Сочи»: «Ротенберг сказал, чтобы я продолжал работать, а там посмотрим. Все, что ни делается, – к лучшему. От меня ничего не зависит»

В этом сезоне 20-летний голкипер выступает в «Сочи». – Как отнесся к решению СКА отправить тебя еще в одну аренду после «Адмирала»? Может, чувствовал, что уже готов к Питеру? – В принципе, спокойно.

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