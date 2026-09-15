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Курские новости

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Завтра похолодание до +11 градусов и кратковременные осадки

Завтра похолодание до +11 градусов и кратковременные осадки

Завтра похолодает до +11 градусов ночью — готовь тёплую одежду! А днём будет +18.Сегодня, 15 сентября, ожидается дневная температура воздуха в +13 градусов.

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