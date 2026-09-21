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Daily Moscow

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«Страна звучит»: стартовало голосование за лучшие клипы на национальных языках

«Страна звучит»: стартовало голосование за лучшие клипы на национальных языках

Телеканал РУ.ТВ запустил зрительское голосование Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит».

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