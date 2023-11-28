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Мостовой заявил, что никогда бы не пошел на шоу Слуцкого

Известный в прошлом игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой выразил свое отношение к юмористическому ютуб-шоу тренера Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ###!».

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