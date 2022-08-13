Страна и люди

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Время простых решений ﻿

Время простых решений ﻿

sensei Собственно, нет ничего удивительного в том, что международная реакция на указ Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями, в том числе в проекте «Сахалин-1», последовала почти что незамедлительно.

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