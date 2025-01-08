За что могут конфисковать автомобиль трезвого водителя

Почему у трезвого водителя конфискуют машину? Как ранее сообщал портал Автосправочная.com, 25 июля 2022 года вступила в силу поправка, ужесточающая наказания за повторное нарушение правил дорожного движения (Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 258-ФЗ "Поправки об уголовных наказаниях").