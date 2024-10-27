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«В «Арсенале» тебя всегда будут сравнивать с Тьерри Анри». Сака — о побитом рекорде легендарного француза

«В «Арсенале» тебя всегда будут сравнивать с Тьерри Анри». Сака — о побитом рекорде легендарного француза

Вингер «Арсенала» Букайо Сака, который в матче с «Ливерпулем» (2:2) стал самым молодым игроком с 50 голами за «канониров» в АПЛ,Вингер «Арсенала» Букайо Сака, который в матче с «Ливерпулем» (2:2) стал самым молодым игроком с 50 голами за «канониров» в АПЛ, побив рекорд Тьерри Анри, высказался о достижении и своем самочувствии.

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