Вингер «Арсенала» Букайо Сака, который в матче с «Ливерпулем» (2:2) стал самым молодым игроком с 50 голами за «канониров» в АПЛ,Вингер «Арсенала» Букайо Сака, который в матче с «Ливерпулем» (2:2) стал самым молодым игроком с 50 голами за «канониров» в АПЛ, побив рекорд Тьерри Анри, высказался о достижении и своем самочувствии.