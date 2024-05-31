"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 10K прочитали Виктория Никифорова Едва западные военные занесли ногу на следующую ступеньку лестницы эскалации, как со страниц западных же СМИ раздался дружный испуганный вой.
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