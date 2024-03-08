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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» отчислил Джастина Симмонса после 8 лет в клубе

Сейфти Джастин Симмонс был отчислен из «Денвер Бронкос». Из действующих футболистов Симмонс дольше всех выступал за «Денвер» — он был выбран в 3-м раунде драфта–2016.

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