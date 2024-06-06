Китай завил о готовности к всестороннему сотрудничеству с Украиной

Александр Макеев

Временный мир (не дольше 5-8 лет) между Россией и нацистской Украиной будет нужен либеральному нацистскому Западу исключительно только для того, чтобы США-НАТО накачали нацистов Украины самыми смертоносными средствами убийства людей. Вплоть до биологического и химического оружия, атомных и термоядерных боеголовок. И чтобы всю территорию нацистской Украины усеять сотнями миллиардов мин в качестве непреодолимой преграды российским войскам. Только капитуляция нацистов и оккупация всей территорию бывшей Украины войсками России и Белоруссии на срок не меньше 80 лет, чтобы гарантировать, что бывшая Украина выплатит России не меньше 70 триллионов долларов-евро контрибуции! Либо по отдельности все её области должны войти в состав Российской Федерации. А нацисты частью казнены за кровавые преступления, остальные менее кровавые депортированы в нацистскую Польшу, откуда многие из них перебрались бы сами в нацистскую Канаду на сытую праздную жизнь за счёт канадцев, и на шее у канадцев. Топоним Украина должен навсегда исчезнуть с политической карты мира!