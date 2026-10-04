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Ева Лонгория, Дэвид Бекхэм с дочерью и младшими сыновьями посетили показ Виктории Бекхэм в Париже

Ева Лонгория, Дэвид Бекхэм с дочерью и младшими сыновьями посетили показ Виктории Бекхэм в Париже

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ бренда Victoria Beckham. Поддержать основательницу марки Викторию Бекхэм пришли муж Дэвид Бекхэм, сыновья Ромео и Круз со своими девушками, дочь Харпер, родители, сестра, близкая подруга Ева Лонгория и многие другие гости.

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