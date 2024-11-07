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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барселоны» 30 матчей подряд без ничьих – впервые за 97 лет

«Барселона» разгромила «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов. Каталонцы продлили серию без ничьих до 30 матчей.

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