Жара заполнила бассейны и парки Кишинева

Жаркие дни последних недель заставили многих искать прохладу на открытом воздухе. Бассейны, озера и парки в Кишиневе и других городах заполнились людьми, стремящимися спастись от удушающей жары, стабильно превышающей 30 градусов.
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