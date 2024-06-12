Россия и Куба проведут переговоры о стратегическом партнерстве

Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой в Москве Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в российской столице.
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